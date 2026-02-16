Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), 6 Şubat'tan bu yana özel sektörde sendikalaşma hakkı için mücadele veren EKTAM çalışanlarına destek amacıyla Gazimağusa bölgesinde örgütlü oldukları bazı kurumlarda yarın uyarı grevi yapacak.

İki sendika adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, grevin Akdoğan Postanesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Akdoğan Bürosu, Gazimağusa Kaymakamlığı Akdoğan Bucağı ve Türkmenköy Tarım ve Araştırma Çiftliği’nde 12.00–15.30 saatleri arasında uygulanacağını duyurdu.

Bengihan, sendikaların saat 13.30’da Köprülü köyündeki EKTAM çalışanları ziyaret ederek destek vereceğini ve bir basın açıklaması yağacağını da belirtti.