Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencilerinden, milli sporcu Sedef Nergiz boksta Türkiye’de şampiyonu oldu.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye milli takımı sporcusu olan Nergiz, 12–16 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen İstanbul Gençler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na katıldı.

