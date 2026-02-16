Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Uluslararası Inner Wheel Dünya Başkanı Kay Morland ve beraberindeki Inner Wheel 222. Bölge heyetiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, Uluslararası Inner Wheel Dünya Başkanı Kay Morland ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Uluslararası Inner Wheel Dünya Başkanı Kay Morland da, Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlanmaktan mutlu olduğunu belirterek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Inner Wheel 222. Bölge heyetinde; Başkan Zehra Deniz Yüksel, Kurucu Başkan Işın Ramadan Cemil, Gelecek Dönem Başkanı Tamay Uluğ, Geçmiş Dönem Başkanı İmren Gürbaşar, Sekreter Refia Arı, Sayman Münevver Nizam, Editör Nilüfer Nailer, ISO Hilal Lefkonuklu ve ESO Melek Çaluda yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt’un hazır bulunduğu görüşmede, çiçek ve hediye takdimi yapıldı.