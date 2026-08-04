Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Vakıflar Bankası ile Kalkınma Bankası'nda "keyfi ve hukuksuz" uygulamalar olduğunu savundu.

Bengihan, yarın saat 10.00’da Kıbrıs Vakıflar Bankası Lefkoşa Merkez Binası önünde yapacakları basın açıklamasında hükümeti protesto edeceklerini söyledi.

Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti "partizanlıkla" suçlayarak, yetersiz bütçe olanakları nedeniyle tasarrufa gidilmesi gerekirken yandaşlara “seçim rüşveti olarak makam dağıtıldığını” öne sürdü.

Kalkınma Bankası'nda müdürlüğe vekalet eden ve emekliliğine kısa bir süre kalan ikinci sınıf banka memuruna Genel Müdür Yardımcılığı verileceğini iddia eden Bengihan, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nda da personele sınavsız terfi verildiğini iddia etti.