Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 2 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar Lefke Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yaşanan personel eksikliğinin giderilmesi için somut bir adım atılmaması halinde 3 Nisan Perşembe günü grev başlatacağını duyurdu.

KTAMS’ta yapılan açıklamaya göre, Daire’de yaşanan personel eksikliğinin acilen giderilmesi için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı’na yazı yazılarak, 2 Nisan Çarşamba günü mesai bitimine kadar somut bir adım atılmaması halinde, 3 Nisan Perşembe gününden itibaren Lefke Sosyal Sigortalar Dairesi’nde grev başlatılacağı bildirildi.

Açıklamada, “Lefke Sosyal Sigortalar Dairesi’nde halihazırda personel eksikliği varken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bu Daire’de görevli personel arasından siyaseten kendisine yakın olan bir çalışanı Sağlık Bakanlığı’na görevlendirmesi ve bir personelin de emekliye ayrılması iş yerindeki personel eksikliğini had safhaya çıkarmıştır.” denildi.