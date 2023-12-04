Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), tüm tarımsal arazilerin inşaata kapatılması çağrısında bulundu.

KTEZO Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz mal satışının ağırlıklı olarak hangi ülke vatandaşlarına yapıldığı tartışmalarıyla esas meselenin göz ardı edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Esas mesele toprak varlığının hangi ülkeye satıldığından çok İmar Planlarının bilinçli olarak yapılmaması ve geciktirilmesinden dolayı Mesaryasından, Karpazına kadar tüm varlıklarımızın bilinçli bir şekilde pazarlanmaya çıkarılmasıdır. En verimli tarımsal arazilerin satıldığı, geriye kalanların ise satılık olduğu bir ülke yarattığımızı öncelikle görmek zorundayız” denildi.

Ülkeye gelen sermayenin kara para olup olmadığının bilinmesi gerektiği de ifade edilen açıklamada, “Kara para bugün için tatlı olabilir... Ama hiçbir zaman yarını da yoktur” denildi.

Çevre kirliliği, tahribatı ve altyapı eksikliklerine bakıldığı zaman, tedbir alma konusunda çok geç kalındığının görülebildiği belirtilen açıklamada, “Pek çok adımın içtenlik ve samimiyet olması halinde hiç geciktirilmeden atılabileceği de gün gibi ortadadır. İlk adım yılan hikayesine dönen İmar Planlarının yapılmasına ve yayınlanmasına kadar, tarımsal tüm arazilerin, bir kanunla korumaya alınması, inşaata ve inkişafa derhal kapatılmasıdır. Kaldıysa kıyılar ve orman arazileri dahil” denildi.