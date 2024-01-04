Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) devlet olmanın gereklerini yerine getirmeden asgari ücret belirlemenin “tam bir aldatmaca” olduğunu savundu.

KTEZO yönetimi, “Niyet varsa biz buradayız” dediği yazılı açıklamasında, şunların yapılmasını talep etti:

“Sağlık sistemine yatırım yapılmalı, hastaların ilaca ücretsiz erişimi sağlanmalı. Eğitim tam gün olmalı, ihtiyaç duyan tüm çocukların beslenme ihtiyacı karşılanmalı, kreşler yaygınlaşmalı, ücretsiz olmalı. Konut sorunu çözülmeli, kira desteği yapılmalıdır. Temel gıda maddelerinde enflasyon durdurulmalıdır. Kayıtlı işletmelere destek yanında üretilen ürünler pazara erişim aracısız çıkarılmalıdır, Merkezi ulaşım sistemiyle birlikte mazot desteği yapılmalıdır; kayıtdışılığa karşı tedbirler alınmalıdır, kayıtdışılığın en büyük kaynağı haline gelen insan kaçakçılığı durulmalıdır, Eğitim dönüştürülmeli, yerel istihdam teşviklendirilerek artırılmalıdır… Tüm bunlara ‘hayal mayal’ demeyin… Asgari ücreti oyun olmaktan çıkaranlar bütün bunları uygulayan devlet ve ülkelerdir.”