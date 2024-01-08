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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) arasında U16 kategorisinde Barış Kupası oynanacak. 13 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 17.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, yardımcısı Hasan Özkan ve kaleci antrenörü Hüseyin Mertol 22 kişilik maç kadrosunu açıkladı.

KKTC U16 Milli Takımı'nın ilk antrenmanı yarın (09.01.2024 Salı) saat 16.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek, ardından kafile 10.01.2024 Çarşamba günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda seminere katılacak. 11.01.2024 Perşembe günü 2.antrenman Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 17.00’de yapılırken, kafile 12.01.2024 Cuma günü Girne Acapulco Hotel'de kampa girecek. Kampın ardından karşılaşmanın başlama saati beklenecek.

10.01.2024 tarihinde düzenlenecek seminerlerde saat 15.00’te Psikolog Cansın İskender “Sporcu Psikolojisi” konu başlığında, saat 16.00’da da Ogün Genç Kaçmaz “Sporcu-Medya İlişkisi” konu başlığında futbolcularla deneyimlerini paylaşacak.

U16 Milli Takım kadrosu şöyle;

ADI-SOYADI

TAKIMI

Ahmet Dönmez

Baf Ülkü Yurdu

Ali Kemal Karaca

Yonpaş Dumlupınar TSK

Ali Özinançlı

Yenicami AK

Arkan Erçelik

Küçük Kaymaklı TSK

Baran Çalışkan

Yenicami AK

Cavit Demiray

Yenicami AK

Celal Şehsuvaroğlu

Küçük Kaymaklı TSK

Çağatay Çetinel

Yeniboğaziçi DSK

Dursun Kaçar

Mağusa Türk Gücü

Efe Kanat

Pera L. Gençler Birliği SK

Faruk Çeler

Miracle Değirmenlik SK

Hakkı Duvarcı

Küçük Kaymaklı TSK

Halit Şakalak

Alsancak Yeşilova SK

Hasan Ömerpaşa

Yenicami AK

İbrahim Enes Doyduk

Küçük Kaymaklı TSK

Mehmet Ege Kurt

Yonpaş Dumlupınar TSK

Mustafa Korkmaz

Mesarya SK

Ömer Bayraktar

Gönyeli SK

Rıdvan Konaç

Doğukent SK

Rifat Salih Dursun

Yonpaş Dumlupınar TSK

Yunus Dilöz

Türk Ocağı Limasol

Yusuf Doğan

Göçmenköy İYSK