Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Karpaz’da eşek katliamına ilişkin yargı sürecini takip eden gazetecilere yönelik tehditleri kınadı. Birlik, polisin gözleri önünde yaşanan bu tehditlerin soruşturma dosyasına eklenmesi gerektiğini belirtti.

KTGB’den yapılan açıklamada, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme ve halkın haber alma hakkını koruma görevlerini baskı ve tehdit olmadan yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Gazetecilerin can ve mal güvenliğinden polis sorumludur. Bu tür baskılar yalnızca gazetecilere değil, halkın haber alma hakkına da yönelik bir saldırıdır” denildi.

Gazeteciler Birliği, özgür ve bağımsız medyanın toplumsal şeffaflık ve demokrasinin güvencesi olduğunu belirterek, gazetecilerin görevlerini rahatlıkla yapabilmesi için tüm kesimleri sorumlu davranmaya çağırdı.