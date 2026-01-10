Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, KKTC’de açıklanan hayat pahalılığı oranları ortadayken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yüzde 18,39 oranında hayat pahalılığı uygulanmasını öngören kararının, adaletsiz, eşitlik ilkesine aykırı ve vicdanları yaralayan bir uygulama olduğunu belirtti.

Özgöçmen, aynı dönemde hayat pahalılığı oranı yüzde 21,66 olarak milletvekillerine, bakanlara, tüm kamu görevlilerine, kamu emeklilerine ve siyasi atamalara eksiksiz şekilde uygulanırken, asgari ücretliye sadece yüzde 18,39 artış yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Özgöçmen, "Ülkede hayat pahalılığı herkes için aynı ancak yükü sadece asgari ücretli çekiyor" dedi.

Özgöçmen şöyle devam etti:

“Hayat pahalılığı markette, kirada, elektrikte, akaryakıtta ve temel tüketim maddelerinde ayrı ayrı yaşanmamakta, toplumun tamamını aynı şekilde etkilemektedir. Aynı ekonomik koşullarda yaşayan insanlar arasında farklı oranlar uygulanması, Anayasa’da güvence altına alınan eşitlik ilkesinin açık ihlalidir. Bu karar, tüm özel sektör çalışanlarına öznemizde ise özel sektörde çalışan 800 hemşire ve ebe başta olmak üzere tüm emekçileri doğrudan mağdur etmiş, alın teriyle geçinen üyelerimizin alım gücünü daha da düşürmüştür. Toplum sağlığı için gece gündüz fedakârca çalışan hemşire ve ebelerin, kendi yöneticilerinden daha az değer görmesi kabul edilemezdir. Bu mesele yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki ve sosyal adalet meselesidir. Sosyal devlet anlayışı, en kırılgan kesimi korumayı gerektirirken, alınan bu kararla tam tersi yapılmış, en düşük gelir grubundaki çalışanlar bilinçli şekilde yoksullaştırılmıştır. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak, bu adaletsiz uygulamayı kabul etmediğimizi, hatalı ve yanlış bulduğumuzu ayrıca düzeltmek için hükümeti göreve çağırdığımızı tüm üye ve kamuoyu ile paylaşırız.”