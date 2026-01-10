“Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutuklanan 16 yaşındaki zanlı A.K. ile kendisini azmettirdiği iddia edilen zanlı Burak Akdağ'ın ardından bu kez de zanlılar Ferdi Yıldırım, Emin Yıldırım ve Aydın Yıldırım isimli üç kişi tutuklandı.

Kıdemli Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen davada İddia Makamı adına Savcı Hasan Boşnak, Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Emrah Turgal’ı tanık olarak dinletti.

16 YAŞINDAKİ GENCE TABANCAYI TESLİM EDEN ARAÇ, ZANLILARIN TASARRUFUNDA

Mahkemede yeminli şahadet veren Turgal, 6 Ocak 2026 tarihinde Uluhan Oto Galeri önünde 5 el ateş eden 16 yaşındaki genç saldırganın, oto galeri çalışanları Eyüp Bilgi ile Hidayet Duran'ın yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Emrah Turgal, soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde, 16 yaşındaki genç saldırgana tabancayı teslim eden aracın, zanlılar Ferdi Yıldırım, Emin Yıldırım ve Aydın Yıldırım’ın tasarrufunda olduğunun tespit edildiğine dikkat çekti.

Zanlıların mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını belirten Turgal, üç zanlının da ev ve iş yerlerinde arama yapılarak birçok materyalin emare alındığını kaydetti.

ZANLI FERDİ YILDIRIM “İTİRAF İÇERİKLİ” GÖNÜLLÜ İFADE VERDİ

Zanlı Ferdi Yıldırım’ın polise “itiraf içerikli” gönüllü ifade verdiğini söyleyen Turgal, diğer iki zanlının ise olayla bağlantıları olmadığı yönünde “sözlü beyanda” bulunduğunu belirtti.

Emrah Turgal, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera kayıtlarının olduğunu, ayrıca zanlı Ferdi Yıldırım’ın polise verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi.

Savcı Hasan Boşnak’ın kamera görüntülerindeki araçla ilgili bir sorusuna yanıt veren Emrah Turgal, söz konusu aracın zanlıların annesinin adına kayıtlı olduğunu, ancak aracın tasarrufunun kendilerinde olduğunun belirlendiğini kaydetti.

3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR

Öte yandan zanlıların avukatı, Emin Yıldırım ve Aydın Yıldırım’ın aleyhinde suça bağlayıcı bir unsur olup olmaması sorusuna da yanıt veren Emrah Turgal, “Bu konuda araştırmamız sürüyor” dedi.

Savcı Hasan Boşnak ise, olayın çok ciddi olduğuna dikkat çekerek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Umut İnan, talebi uygun bularak istenilen süreyi verdi.