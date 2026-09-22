Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Örgütlenme Sekreteri Mustafa Emiroğluları, yeni havayolları kurulacaksa, Kıbrıs Türk Hava Yollarının kapatılmasına neden olan unsurlarla tekrardan karşılaşmamak için gerekli önlemlerin de planlamaya dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Emiroğluları, “KTHY gerçekten yeniden göklere çıkacaksa, bu kez siyasi sloganlarla değil, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yapı ile çıkmalıdır” dedi.

Yazılı açıklama yapan Emiroğluları, Kıbrıs Türk toplumunun kendi hava yolu şirketine sahip olmasını desteklediğini ancak 2011, 2019 ve 2022'de yeni milli hava yolu şirketinin oluşturulmasının gündeme geldiğini dolayısıyla bu yöndeki vaadin bir ilk olmadığını söyledi.

Emiroğluları, KTHY’nin kapatılmasına varan süreçte alınan siyasi kararların, yapılan tercihlerin ve yönetim anlayışının da kamuoyuna açık şekilde anlatılması gerektiğini söyledi. Emiroğluları, “Ben o dönemi yaşamış bir milletvekili olarak açıkça söylüyorum: KTHY’nin nasıl yeniden kurulacağını konuşacaksak, önce nasıl kaybedildiğini bütün açıklığıyla konuşmalıyız.” dedi. Geçmişte yaşanan sorunların yeniden ortaya çıkmasını önleyecek mekanizmaların da ortaya konulması gerektiğini kaydeden Emiroğluları, “KTHY gerçekten yeniden göklere çıkacaksa, bu kez siyasi sloganlarla değil, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yapı ile çıkmalıdır” dedi.

KTHY’nin kapatılmasında, farklı dönemlerde görev yapan siyasi aktörler ve yöneticilerin sorumluluğunun da bulunduğunu belirten Emiroğluları, yeni bir hava yolu şirketi kurulmasına yönelik finansman modeli, özel ortaklık yapısı, devletin yükümlülükleri, filo planlaması, uçuş ağı ve şirketin yönetim yapısının açıklanması gerektiğini kaydetti.