Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle kesilen Lefkoşa’ya su akışının yeniden başladığını açıkladı.

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Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm su hatlarının tamamen boşalması nedeniyle sistemin verimli şekilde çalışır hale gelmesinin 24 saati bulacağını belirtti.

Özellikle yüksek kesimlerin rutin su akışına kavuşmasının diğer bölgelere göre daha fazla zaman alabileceğini ifade eden Harmancı, tüm bölgelerde su akışının yarın öğlene kadar normale dönmesinin beklendiğini kaydetti.