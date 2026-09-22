Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Redif Ekinci, Yağmur Çal’ın hazırlayıp sunduğu Perspektif programına konuk olarak ülke gündemini ve yaklaşan seçim sürecini değerlendirdi.

Ekinci, özellikle karma oy tartışmaları ve seçim sonrasında ortaya çıkabilecek siyasi iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yerel ve genel seçimlerin aynı anda yapılmasının ciddi bir karmaşa yaratacağını savundu.

Hükümetin seçim sürecindeki kararlarını da eleştiren Ekinci, ilgili paydaşların uyarılarının dikkate alınmadığını ileri sürerek, “Yetkili paydaşların tüm uyarılarına rağmen dinlenmedi. Hükümette ‘ben yaptım oldu’ anlayışını bir kez daha görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HALK 6 ARALIK’I DÜĞÜN GÜNÜ BEKLER GİBİ BEKLİYOR”

6 Aralık’ta yapılacak seçimlere de değinen Ekinci, toplumun seçim tarihini yakından takip ettiğini belirterek, “Halk da düğün günü bekler gibi 6 Aralık tarihini bekliyor.” dedi.

TDP’nin seçim hedefini de açıklayan Ekinci, partisinin öncelikli hedefinin seçim sonucunda en az 5 milletvekiliyle Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmek olduğunu söyledi.

“KTHY SEÇİM ÖNCESİ YİNE GÜNDEMDE”

Başbakan Ünal Üstel’in UBP Parti Meclisi toplantısının ardından açıkladığı, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın 2028 yılında yeniden göklerde olacağı yönündeki açıklamayı da değerlendiren Ekinci, projeye ilişkin eleştirilerde bulundu.

Ekinci, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın her seçim öncesinde yeniden gündeme getirildiğini savunarak, “Toplumu aptal yerine koymayın. Her seçim öncesi Kıbrıs Türk Hava Yolları öne sürülüyor.” dedi.

Ülkede öncelikle çözülmesi gereken sorunlar bulunduğuna işaret eden Ekinci, öğrenci taşımacılığında yaşanan krizi örnek gösterdi. Ekinci, taşımacılığın günlerce yapılamadığını ve sorunun ancak yeni çözüldüğünü belirterek, “Seçime 75 gün kala neden bu konu gündem oluyor?” diye sordu.

“CTP-TDP HÜKÜMETİ MÜMKÜN”

Seçim sonrasına ilişkin siyasi tabloyu da değerlendiren Ekinci, geçmişteki siyasi dengelerden farklı bir tablo ortaya çıkabileceğini belirtti.

Ekinci, “Tarihte ilk defa CTP-TDP hükümetinin mümkün olduğunu görüyorum.” diyerek, seçim sonrasında iki parti arasında hükümet ortaklığının gündeme gelebileceğine işaret etti.