Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Yüksek İdare Mahkemesi'nin (YİM), yasaların öngördüğü ruhsat harcını ödemesine rağmen, bazı belediyelerin, "ek taleplerini karşılamayan müteahhitlerin inşaatlarına ruhsatsız muamelesi yapması"uygulamasını ara emriyle durdurduğunu duyurdu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, yazılı açıklamasında, bazı belediyelerin inşaat sektörüne uyguladığı “yasa dışı” harçlara karşı yürütülen hukuk mücadelesinde ilk kararın çıktığını kaydetti ve kararı önemli olarak nitelendirdi.

-Gürcafer

Gürcafer, Yüksek İdare Mahkemesi'nin verdiği ara emri kararının önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

“Haksız ve hukuka aykırı şekilde” tahsil edilen harçların geri alınması için mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Gürcafer, “Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, “Bilinmesini isteriz ki bugüne kadar yasaya aykırı harç talep etmiş ve yaptırım gücüyle tahsil etmiş olan ne kadar belediye varsa, aldıkları haksız harçları geri alana kadar tümüne karşı hukuk mücadelemiz devam ettirilecektir.” dedi.