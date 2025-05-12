Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği (KTKK) kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.

KTKK Derneği yaptığı açıklamada, KTKK Başkanı Turhan Dülgeroğlu ve Gazimağusa Şube Başkanı Sevinç Boztuna tarafından Salamis Bay Hotel’de 8. Geleneksel Anneler Günü yemeği düzenlediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca KTKK ve Gönyeli Alayköy Belediyesi iş birliğinde Alayköy SAM konferans salonunda 4. Uluslararası Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali ekibinin kukla ve Karagöz gösterisi sunduğu kaydedildi.

Gösteri sonrası etkinliğe katkı koyanlara KTKK Başkanı Turhan Dülgeroğlu tarafından plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Açıklamada, “KTKK Derneği 50. yılında Kurucu ve Onursal Başkanı'mız Dr. Latife Birgen’in bizlere aştığı yolda ilkeli, tarafsız ve paylaşımcı birlik ve beraberliğe olan inançla hizmet etmeye devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.