Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Planlama İnşaat Dairesi (PİD) temsilcileri, analiz birim fiyat sisteminin alt yapısının oluşturulması, geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi çalışmaları kapsamında Ankara’da çalışma toplantısına katıldı.

KTMMOB’dan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda; Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü ve İnşaat Encümeni Başkanı Oğuz Akçay ile İnşaat Encümeni üyesi ve önceki Başkanı Hıfzı Avdan, KTMMOB bünyesinde 56. dönemde çalışmalarını yürüten Yapı Birim Maliyetleri Belirleme Komitesi ve Planlama İnşaat Dairesi temsilci üyeleri yer aldı.

Açıklamada, KTMMOB Yapı Birim Maliyetleri Belirleme Komitesi ve PİD temsilcilerinin, çalışmalarını devam ettirip en erken zamanda yapı birim maliyet fiyatlarını ve analizlerini yayınlamayı hedefledikleri kaydedildi.