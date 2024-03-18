İnşaatların daha etkin kontrol edilebilmesi amacıyla oluşturulan “Yapı Proje Kontrollük Portalı” hakkında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde (KTMMOB) toplantı düzenlendi.

KTMMOB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediyeler Yasası kapsamında, inşaatların daha etkin kontrol edilmesiyle ilgili olarak KTMMOB’nin Lefkoşa, Gazimağusa, Gönyeli-Alayköy ve Lefke Belediyeleriyle birlikte, “Yapı Proje Kontrollük Portalı” uygulaması hakkında toplantı düzenlendi.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır’ın da katıldığı toplantıda, Yapı Proje Kontrollük Portalı’nda istenilen ek düzenlemeler, Portalın daha etkin kullanımı için öngörülen güncellemeler ele alındı.