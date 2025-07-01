Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim Bakanına eleştirilerde bulunarak, 2025-2026 öğretim yılının aynı anlayışla açılması halinde eğitimi ve okulları yine "kaosun beklediğini" öne sürdü.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti (TC) menşeli bir şirketten alınan MEBBİS sistemi için "astronomik ücretler" ödenerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nda, “AKSA” yaratıldığını savundu.

Yüzlerce hata olmasına rağmen bu sistem üzerinden tüzüğe aykırı olarak başvurular alındığını, hatalı, kişiye özel, şaibeli nakiller yapıldığını, müdür muavinliği nakillerinin ise hiç yapılmadığını iddia eden Eylem, amacın, öğretmenlerin yer değiştirmelerini yani nakillerini yapmamak olduğunu ileri sürdü.

Bakanlığın bu yıl 12 branştan öğretmen ihtiyacı göstermeyip, münhal ilan ettirmediğini, ihtiyaç olan bazı branşları açmayıp Türkiye'den öğretmen görevlendirme planları yaptığını ileri süren Eylem, öğretmen atamaları aksatılarak, yüzlerce geçici öğretmen alınmasının planlandığını iddia etti.

Çanakkale kamplarının genişletilerek, devam ettirildiğini ifade eden Eylem, 16-17 yaş grubu çocuklar için düzenlenen kampların bu yıl Antalya, İstanbul, Rize ve Trabzon’da da yapılacağını kaydetti. Selma Eylem, kayıtların ise elçilik memurları tarafından yapıldığını savundu.

Bu yıl camilerde başlanacağı duyurulan Kuran kurslarına yazılı izin verildiğini, İlahiyat Koleji’nin ikincisi için protokol imzalandığını ileri süren Eylem, ihalesiz konteynırlar, usulsüz kantin, taşımacılık ihaleleri, torpiller yapıldığını, sahte diplomalar, sahte eğitim merkezleri izinleri verildiğini, kitapların komisyonlardan izinsiz değiştirildiğini iddia etti. Eylem, Disiplin Tüzüğü’nde de talimatla değişiklik yapıldığını öne sürdü.

Bilimsel, laik eğitim ve toplum yapısı için mücadele eden öğretmenin ise cezalandırılmaya çalışıldığını ve baskılara maruz kaldığını savunan Eylem, “Bakan’ın istifası için daha ne olması gerekmektedir?” sorusunu sordu.

2025-2026 öğretim yılının bu bakan ve bu anlayışla açılması halinde eğitimi ve okulları yine kaosun beklediği iddiasında bulunan Eylem, öğretmenlerin ve sendikanın; bilimsel, laik, Atatürk ilke ve devrimlerinin işaret ettiği, Anayasa ve yasaların öngördüğü ilerici, özgürlükçü eğitim için mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.