Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na yapılan ziyaretten “haberi olmadığı” açıklamasını eleştirdi.

KTOEÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Bakan Çavuşoğlu’nun, bir kez daha okulları, okul idarecilerini, öğretmen ile öğrencileri yalnız bıraktığını ve yine sorumluluğundan kaçmayı tercih ettiğini öne sürdü.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın karar vererek, bir ziyaret programı yaptığını, tarihleri ve okul isimlerini belirlediği bir tablo oluşturduğunu kaydeden Eylem, bu programın Eğitim Bakanlığı tarafından uygun bulunduğunu savunarak, daire müdürlerinin, okul idarelerine bilgi ve gereğini içeren bir genelge gönderdiğini söyledi.

Eylem, “TMK öğrencilerinin yaptığı ziyaret basına yansıyınca, Eğitim Bakanı onaylayıp okul idarelerinden gereğini talep ettiği bu ziyaretlerden haberi olmadığı beyanında bulunmuş.” ifadelerini kullandı.

Okul idareleri ve öğretmenlerin, eğitimde ve okullarda yaşanan sorunların yükünü çektiğini belirten Selma Eylem, Milli Eğitimin Bakanı ve Bakanlığı tarafından okul idareleri ve öğretmenlerin “değersizleştirildiğini, itibarsızlaştırılarak, eğitimin şoven, gerici ve cinsiyetçi dayatma politikalara teslim edildiğini” iddia etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümetinin, nitelikli, bilimsel, laik eğitim mücadelesi veren, barışın, sevginin erdemini çocuklara öğretmeye çalışan, eleştirel düşünceye sahip özgür bireyler olarak yetişmeleri için çabalayan öğretmenlere ve sendikasına “düşmanca saldırılarını sürdürdüğünü” iddia eden Eylem, öğretmenler ve sendikaya, haksız yere soruşturma açıldığını; “elzem hizmet diyerek grev ertelemenin yasak olarak” kullanıldığını; müdür ve muavin olmak üzere kadroların eksik bırakıldığını; eğitimin elzem olduğunun yok sayıldığını; yeterli ve gerekli bütçe ayrılmadığını ve eğitimin, “rüşvet, torpil, peşkeş düzeninin bir parçası” haline getirildiğini öne sürdü.

Çocuklar, ülke, varlık ve gelecek için, barış, adalet ve eşitlik mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Selma Eylem, “Anayasa, yasalara bağlı olarak Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, bilimsel, nitelikli, özgür bireyler yetiştiren, bağımsız, özgür, her çocuğun eşit erişim hakkına sahip olacağı kendi eğitim sistemimiz için tüm baskı ve tehditlerinize karşı direnmeyi, mücadele etmeyi sürdürecek, bırakmayacak, susmayacak, durmayacağız.” ifadelerini kullandı.