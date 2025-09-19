Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Atatürk Meslek Lisesi ve Bekirpaşa Lisesi’ne “organize şekilde başörtülü öğrenci gönderildiği” gerekçesiyle protesto eylemi düzenledi.

Eyleme, KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı ile sendika üyesi öğretmenler katıldı.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Lefkoşa Büyükelçiliği önündeki eylemde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk toplumuna “siyasal islam politikalarının dayatıldığını” savundu.

Atatürk Meslek Lisesi ve Bekirpaşa Lisesi’ne “organize şekilde” başörtülü öğrenci gönderildiğini öne süren Gökçebel, bunun eğitim modelini dönüştürme amacıyla yapıldığını ileri sürdü; “Toplumun ihtiyacı demokratik, laik, bilimsel, parasız ve nitelikli kamusal eğitimdir. Çocukların dini ve siyasal amaçlarla yönlendirilmesi kabul edilemez” dedi.

Türkiye’den öğretmen atanmasını da eleştiren Gökçebel, İlahiyat okullarına kamu okullarına kıyasla daha fazla imkanlar sağlandığını iddia etti.

Gökçebel, konuşmasını devamında şöyle devam etti:

“Öğretmenin Anadolu halkına karşı bir duruşu yoktur. Anadolu halkı ile Kıbrıs Türk halkı tarihsel olarak kardeştir ve bu kardeşlik dayatılan politikalara rağmen sürdürülmektedir. Kıbrıs Türk toplumu, Anadolu halkının sırtından yürütülen uygulamaları reddetmektedir”

Anayasa Mahkemesi’ne de eleştirilerde bulunan Gökçebel, anayasada yer alan demokratik, laik ve bilimsel eğitim ilkelerinin hiçe sayıldığını savunarak, Mahkemenin sessiz kalmasının kabul edilemeyeceğini ve çocuklar üzerinden yapılan baskıların normalleştirilemeyeceğini ifade etti.

Öğretmenlerin yürüttüğü mücadelenin yalnızca mesleki değil, toplum adına olduğunu belirten Gökçebel, “Öğretmenler, demokratik, laik ve bilimsel eğitimden yana tavrını sürdürecek. Geri adım atmayacak. Susmayacak” diye konuştu.

Toplumun duyarsız kalmaması gerektiğini de savunan Gökçebel, “Bu ülke bizimdir, bu çocuklar bizimdir, bu gelecek de bizim olmalıdır” ifadelerini kullandı.

- Ersoy

Gökçebel’in ardından söz alan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy da kamusal, demokratik ve laik eğitim için mücadele eden öğretmenlerin yanında olduklarını belirtti.

-Kişmir

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de öğretmenlerin mücadelesine destek vermek için eyleme katıldıklarını belirterek, “Asıl teşekkür öğretmenleredir. Onlar bu mücadeleyi uzun süredir kararlılıkla sürdürüyor” dedi.

Basın-Sen’in ve elliden fazla örgütün öğretmenleri yalnız bırakmama sözü verdiğini hatırlatan Kişmir, bu sözün arkasında duracaklarını ifade söyledi.

Sorunun çocukların geleceğini doğrudan ilgilendirdiğini savunan Kişmir, laik eğitim sistemini desteklediklerini belirterek, “öğretmenlerle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

-Kanatlı

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ise, tartışmaların sadece disiplin tüzüğüyle sınırlı olmadığını, bunun bir “sistem sorunu” olduğunu savundu.

Kanatlı, KTOEÖS’ün mücadelesine destek vereceklerini belirtti.