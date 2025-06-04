Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), öğretmen nakillerinin, yasa ve tüzüğe uygun olarak yapılması için Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanlığı’na çağrı yaptı.

Kamu Hizmeti Komisyonu önünde basın açıklaması yapan sendika yetkilileri, ardından KHK Başkanı Ömer Köseoğlu ile görüşerek, taleplerini iletti.

-Eylem: “Öğretmenin yasal haklarını çiğnetmeyeceğiz”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, KHK’ya çağrı yapmak ve uyarılarda bulunmak için KHK önünde toplandıklarını belirtti.

Müdür ve müdür muavini nakillerinin şubat ayında yapıldığını ifade eden Eylem, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, bu yıl ilk defa nakil çalışmalarını KTOEÖS ile yapmayacağını 14 Şubat’taki görüşmede sendika yetkililerine aktardığını, ileri sürdü. Selma Eylem, Eğitim Bakanı’nın, gerekçe olarak ise sendikanın sürdürdüğü eylemsel süreci gösterdiğini kaydetti.

Bu konuda KHK’yı 20 Şubat’ta yazılı olarak uyardıklarını ifade eden Eylem, “Çalışmaları yasaya göre bakanlık yapar ancak esas nakilleri Kamu Hizmeti Komisyonu gerçekleştirir” dedi.

Nisan ayında yapılması gereken öğretmen nakil işlemlerinde de aynı yaklaşımın sergilendiğini belirten Eylem, geçen yıla kadar bu çalışmaların sendika ile birlikte yapıldığını söyledi. Çalışmaların geç başlatıldığını ifade eden Eylem, 21 Mayıs’a kadar nakil başvuruları alındığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir şirketten MEBBİS adında bir sistem satın alındığını belirten Eylem, Bakanlığın, nakil işlemleri için bu yıl öğretmenleri söz konusu sisteme başvuru yapmaya zorladığını öne sürdü.

Tüzüğe göre sadece ıslak imza koşulu olsa da, elde doldurulan başvuru formlarının Daire Müdürleri tarafından kabul edilmediğini iddia eden Eylem, bu konuda gerekli hukuki girişimin yapıldığını söyledi.

MEBBİS sistemine başvurularda hatalar oluştuğunu savunan Eylem, “Eğitim ve çocuklarımız için mücadele verip, nakil başvurusunda bulunan yüzlerce öğretmenimiz cezalandırılmak isteniyor” dedi. Eylem, Disiplin Tüzüğü’ne karşı verilen mücadeleye işaret etti.

Öğretmenin yasal hakları hiçe sayılarak, yurt dışı izinlerinde de problemler çıkarıldığını öne süren Eylem, “Öğretmenin yasal haklarını çiğnetmeyeceğiz, bu konuda gerekli mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” dedi.

MEBBİS sistemine “AKSA” benzetmesi yapan KTOEÖS Başkanı Eylem, 8 Mayıs’ta Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na, yasanın ve tüzüğün uygulanması yönünde üzerine düşeni yapması için yazılı olarak uyarı yaptıklarını kaydetti.

KHK’nın yanlış uygulamaya bugüne kadar göz yumduğunu iddia eden Eylem, “Bakanlık ve KHK birlikte mi hareket ediyor?” sorusunu sordu.

Nakillerin yapılmak istenmediğini ileri süren Eylem, nakiller yapılmadığında atamaların da yapılamayacağını ve okullar açıldığında ilkokullarda olduğu gibi yüzlerce geçici öğretmen alınacağını iddia etti. Geçici öğretmenlerin, torpil ve yandaşa göre alındığını savunan Selma Eylem, “Seçim yatırımı olarak geçici öğretmen mi alınmak isteniyor? Sayın Bakan da, Sayın Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı da çıkıp bunu açıklasın” dedi.

KHK’nın, yasaya göre 1-15 Temmuz tarihleri arasında nakilleri yapması gerektiğini ifade eden Eylem, yasa ve tüzüklerin uygulanması için KHK Başkanı’nın inisiyatif alması gerektiğini belirtti. KTOEÖS Başkanı Eylem, öğretmenlerin, laik ve bilimsel eğitim için mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

Eylem, bir soru üzerine, eğitimde bir dönüşüm hedeflendiğini öne sürerek, “Saldırılar bu yüzdendir” dedi. Eğitim yararına birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getiren Eylem, “Ancak karşımızdaki anlayış saldırıya devam ediyor. Mücadelemiz buna karşıdır” diye konuştu.

-Gökçebel: “1-15 Temmuz’da nakillerin yapılması yasal emir”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, toplumları bir arada tutanın Anayasa ve yasalar olduğunu ifade ederek, “Bir ülkede yönetenler Anayasa ve yasalar yoktur diyorsa o ülkede devlet bitmiştir” dedi.

Anayasal düzenin bitirilmeye çalışıldığını savunan Gökçebel, Meclis’te de, Disiplin Tüzüğü’nde de yaşanan budur” diye konuştu. Gökçebel, "Anayasa ve yasaya ne bakanlık ne de Kamu Hizmeti Komisyonu’nun uyduğu" görüşünü ifade etti.

Okulların, öğretmensiz bırakılarak, eğitimden çalındığını savunan Gökçebel, 1-15 Temmuz tarihleri arasında nakillerin yapılmasının yasal emir olduğunu belirtti.

Nakil işlemlerinde sendikanın görüş ve önerilerinin alınması gerektiğini ifade eden Gökçebel, “Nakiller olmazsa bunun sorumlusu Anayasa ve yasaları savunan sendika mıdır? Yoksa KHK yetkilileri ve Bakan mıdır?” sorularını sordu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, öğretmenden yüzde 37 vergi alınırken, kaçak paradan yüzde üç vergi alındığını da öne sürdü. Topluma “uyanık olma” çağrısı yapan Gökçebel, özellikle Disiplin Tüzüğü veya diğer yaşananların temel amacının anayasal düzenin ortadan kaldırılması olduğunu iddia etti.

Bakanlık yetkililerinin, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile nakil işlemlerini yaparken, KTOEÖS ile yapmadığını kaydeden Gökçebel, “Neden? Direnen kim varsa cezalandırılmak isteniyor” dedi.