Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), meslek lisesi öğrencilerinin yaz aylarındaki staj sigorta işlemlerinin şeffaflıktan uzak ve yetersiz yürütüldüğünü öne sürerek Milli Eğitim Bakanlığı’na tepki gösterdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Anayasa ve Milli Eğitim Yasası gereği devletin yalnızca parasız, laik ve bilimsel eğitim değil, aynı zamanda güvenli ve sağlıklı eğitim ortamları sunmakla yükümlü olduğu ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşımacılık, konteyner sınıflar ve kantin ihalelerinde olduğu gibi staj sigortası işlemlerini de şeffaflıktan uzak ve soru işaretleriyle yürüttüğü savunuldu.

KTOEÖS, sigorta işlemlerinin sadece yasal bir zorunluluk değil, öğrencilerin hayatını ve gelişimini koruyan bir güvence olduğunu savunarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı prim tutarını akıl dışı olarak nitelendirdi. Sendika, 585 öğrenci için toplam 2 bin 200 TL, öğrenci başına ise yalnızca 3,76 TL prim yatırıldığını belirterek bu tutarın günümüz koşullarında yetersiz ve şüpheli olduğunu öne sürdü.

Bakanlığı kamuoyuna şeffaflığa davet eden KTOEÖS, yangın ve kaza sigortası ihalesinin hangi firmayla ve hangi bedelle imzalandığını, kaç bina ve kişi için sigorta yapıldığını ve tekliflerin hangi sayılara göre verildiğini kamuoyuna açıklamasını talep etti.

Devlet binaları için ferdi kaza sigortasının tahmini değeri 28 milyon TL iken makam araçları için bu rakamın neden 58 milyon TL’ye çıktığını, makam araçlarının risk altındaki çalışanlardan ve öğrencilerden daha mı kıymetli görüldüğünü sorgulayan sendika, öğrenciler için yatırıldığı belirtilen primin kapsamı ve teminat limitlerinin ne olduğunu, kaza durumunda bu limitlerin yeterli olup olmadığını ve sigorta işlemlerinin “mış gibi” mi yapıldığını sordu.

KTOEÖS ayrıca, Milli Eğitim Bakanı’nı “depreme dayanıksız ve altyapısı eksik okullar, kalabalık sınıflar, eksik öğretmen kadroları, yetersiz okul bütçeleri, Türkçe bilmeyen öğrenciler, geri bırakılmış ve daha da gericileştirilmeye çalışılan müfredat” gibi temel sorunları görmezden gelmek ve eğitimi kaosa sürüklemekle suçladı.

Açıklamada, “Öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini sağlayan, yasa ve tüzükleri yok saymayan, etik dışı uygulamalardan uzak, şeffaf ve adil bir eğitim sistemi için mücadeleye devam edeceğiz” denildi.