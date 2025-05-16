Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yürütülen “Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması Projesi” kapsamında “Çalışma Hayatı Bilgilendirme Semineri” düzenlendi.

KTOÖD tarafından yapılan açıklamada, Alsancak, Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde organize edilen Seminer’in Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edildiği belirtildi.

İpek Kabidan tarafından verilen seminerde, katılımcılara engelli bireylerin iş hayatında yer almalarının sağlayacağı psiko-sosyal kazanımlar, her bireyin kendine özgü bilgi, yetenek ve hayallerine uygun iş alanları ve pratiklerin bulunduğu ve bu ideale ulaşmak için olumsuz inanç kalıplarını kırmanın önemi anlatıldı.

Seminerde ayrıca KTOÖD Başkanı Günay Kiprit’in Kıbrıs’ın kuzeyinde engelli bireylerin istihdamına dair yerel yasal metinler ve kamu, yerel idareler ile özel sektör engelli istihdamı fırsatlarına dair açıklamalar yaptığı ifade edildi.