Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), nisan ayındaki genel grevler nedeniyle öğretmenlerin maaşlarından geriye dönük ilave kesinti yapılmak istendiğini savundu.

Sendika, söz konusu grevlerin mali karşılığının hali hazırda üyelerin maaşlarından kesildiğini ve işlemin hukuka uygun biçimde tamamlandığını söyledi.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, yaptığı yazılı açıklamada, ilave kesinti yapılması halinde kesintilerin faiziyle geri alınması ve üyelerin uğrayacağı zararların tazmini için hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Baybora, nisanda dört gün süren genel grevlere sendika üyelerinin de katıldığını hatırlatarak, maaş kesintilerinin "Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin 31 Mayıs 2024 tarihli, 1521/2023 ve 1520/2023 sayılı konsolide davalarda verdiği karar doğrultusunda" fiilen greve katıldıkları saatler esas alınarak yapıldığını kaydetti.

Buna rağmen Eğitim Bakanı’nın beş ay sonra aynı grevler için ilave kesinti yapılması yönünde girişimde bulunduğuna ilişkin sendikaya bilgiler ulaştığını söyleyen Baybora, “Mahkeme kararı açıktır. Öğretmenin fiilen katıldığı grev saatleri dışında ilave maaş kesintisi yapılamaz.” ifadelerini kullandı.

- “Aynı grev nedeniyle ikinci kez kesinti yapmak keyfilik ve öğretmen düşmanlığı olur”

Baybora, tamamlanmış bir işlemin aylar sonra öğretmenlerin aleyhine değiştirilmesinin ve aynı grev nedeniyle ikinci kez kesinti yapılmasının “Keyfilik ve öğretmen düşmanlığı” olacağını savundu; Eğitim ve Maliye bakanlıklarındaki yetkililere uyarıda bulundu.

“Böyle bir kararın hazırlanmasına, imzalanmasına veya uygulanmasına katkı koyan herkes, işlemin hukuki ve mali sonuçlarından sorumlu olacaktır.” diyen Baybora, şunları kaydetti:

“KTÖS, haksız kesintilerin faiziyle birlikte geri alınması, üyelerimizin uğrayacağı bütün zararların tazmini, yargılama giderlerinin tahsili ve hukuka aykırı işlemde sorumluluğu bulunan tüm kişiler hakkında gerekli süreçlerin başlatılması için her türlü hukuki girişimde bulunacaktır.

Mahkeme kararını bildiği halde aynı hukuksuzluğu yeniden üretenlerin neden olacağı kamu zararının öğretmenlerin ve toplumun üzerine bırakılmasına da izin vermeyeceğiz. Gerekli koşulların oluşması halinde, kamu zararının kusuru bulunan sorumlulara rücu ettirilmesi için de yasal yollara başvuracağız.”