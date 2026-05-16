Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), genç yaşta yaşamını yitiren öğretmen, sendikacı ve spor insanı Cenker Kaya’yı andı.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, Canker Kaya anısına Yusuf Kaptan Sahası’nda anı maçı düzenlendi. Ailesi, sevenleri, sendika yetkili kurulları üyeleri, genç futbolcular ve öğretmen arkadaşları ile birlikte organize edilen etkinlikte, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, kızı Melis Kaya ve KTÖS Yönetim Kurulu üyesi Rıza Erseven’in birer konuşma yaptı.

Karşılaşma, Yenicami U-15 gençleri ile gerçekleştirilirken, maç sonrası Yenicami Başkanı Derviş Sönmez ve U-15 takımına katkılarından dolayı teşekkür edildi.

KTÖS, “Cenker Kaya’nın anısı; sahada, dostluklarda ve mücadelemizde yaşamaya devam edecek.” dedi.