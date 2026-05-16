Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, “50. Yıl Kermesi” ile “Kan Verelim, Can Verelim” kan bağışı kampanyasına katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

UBP’den yapılan açıklamada, UBP Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları tarafından, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel’in himayelerinde gerçekleştirilen “50. Yıl Kermesi”nden elde edilen gelirin Onkoloji Hastanesi Çocuk Bölümü yararına bağışlanmasının, toplumsal dayanışmanın bir örneği olduğu ifade edildi.

Açıklamada, geleneksel hale gelen “Kan Verelim, Can Verelim” kampanyasına bağışlanan her ünite kanın bir umut olduğu ve hayatlara dokunduğu vurgulandı.