Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi’nin görevden alınmasını talep ederek, yurt dışında görevlendirilecek Eğitim Ataşelerinin kriterlere uygun belirlenmesi için net bir yasal çerçeve oluşturulmasını istedi.

Yazılı açıklamasında, Londra Eğitim ve Kültür Ataşesinin görevini kötüye kullandığını iddia eden Baybora, gereği yapılmazsa Londra’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumu ve öğretmenler adına her türlü eylem ve girişimi hayata geçireceklerini duyurdu.

Söz konusu kişinin eğitim-öğretim faaliyetlerini Londra’da yürüten öğretmenlere karşı baskıcı ve tehditkâr bir tutum takındığını, Bakanlar Kurulu tarafından 1 Mart’tan itibaren görevlendirilen öğretmenlerin işlemlerini de görmezden geldiğini ileri süren Baybora, eğitimde aksamalar yaşandığını savundu.

Baybora, Eğitim ve Kültür Ataşesinin toplumdaki kuruluşlarla öğretmenler arasında ayrımcı uygulamalar yaparak Londra’daki eğitim ortamını zedelediğini de iddia etti.

Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda defalarca sözlü ve yazılı şikayet aldığını da savunan Mustafa Baybora, tüm şikayetlerin görmezden gelindiğini ileri sürdü.

Eğitim Kültür Ataşesinin "derhal" görevden alınması gerektiğini savunan KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, öğretmen atamalarının geciktirilmeden yapılmasını, eğitimde aksaklıklara yol açan uygulamalara son verilmesini, Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları’ndaki öğretmenlerin baskı ve ayrımcılığa maruz bırakılmadan görevlerini sürdürmesini istedi.

Baybora, yurt dışında görevlendirilecek Eğitim Ataşelerinin, pedagojik donanım, eğitim yönetimi tecrübesi ve uluslararası temsiliyet gibi kriterlere uygun olarak belirlenmesi için net bir yasal çerçeve oluşturulmasını da talep etti.

Tüm öğretmenlerin eşit haklara sahip olduğunu, ayrımcılığın kabul edilemeyeceğini belirten Mustafa Baybora, görevdeki bir yetkilinin eğitimde eşitliği ve iş birliğini teşvik etmesi gerektiğini de söyledi.