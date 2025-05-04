Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, gösteri düzenleyenlere karşı polisin güç kullanmasını eleştirerek, Anayasa’nın ihlal edildiğini belirtti.

Maviş yaptığı açıklamada, yurttaşların, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız, toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının Anayasa’yla koruma altına alındığına işaret ederek, polisin de görevini demokratik hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, Anayasa ve yasalar çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Burak Maviş, “Bu baskıcı tutum, demokratik hakların gaspıdır ve hiçbir biçimde meşru değildir. Hiç kimse, hiçbir makam eleştirilemez değildir” dedi.

Bir siyasetçinin politikalarını ve kararlarını eleştirmenin, anayasal güvence altındaki bir hak olduğuna söyleyen Maviş, bu hakkı kullanan yurttaşlara karşı kolluk kuvvetlerinin şiddete başvurması, yalnızca hukuku değil, demokrasiyi ve toplumsal huzuru da yaraladığını kaydetti.