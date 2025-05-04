Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, Genel Başkanı Uysal Altundağ’ın Başkanlığında, Girne Up Town Otelde başladı.

Kurul toplantısı, Genel Başkan Altundağ’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Altundağ, konuşmasında çalışma hayatının güncel sorunlarına, ekonomik koşullara ve metal sektörünün genel görünümüne dair kapsamlı bir değerlendirme bulundu.

Toplantıda, bu yıl içerisinde başlayacak olan grup ve münferit toplu iş sözleşme süreçleri kapsamlı biçimde ele alınırken, şubelerimizin örgütlenme çalışmaları da ayrıntılı şekilde gözden geçirildi. Yine örgütlü olduğumuz işyerlerinin genel durumu ile sektördeki güncel gelişmeler de istişare edildi.

Toplantıda söz alan şube başkanları da şube faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Toplantının son bölümünde Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkanı Ergin Dinç ile Toplu İş Sözleşmeleri Bürosu Müdürü Suat Terzi tarafından toplantı gündemi ile ilgili birer sunum gerçekleştirdi.

Başkanlar Kurulu toplantısının ardından, Genel Başkan Uysal Altundağ liderliğindeki Türk Metal heyeti, Kıbrıs Barış Harekatı’nda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları anısına Türkiye tarafından inşa edilen Karaoğlanoğlu Şehitliği’ni ziyaret etti.

Programın ikinci gününde, Başkanlar Kurulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırladı.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Başkan Uysal Altundağ ve Başkanlar Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Türk Metal Sendikası’nın büyük bir camia olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs meselesinde her zaman yanlarında yer aldığını ve geçmişten bugüne Türk Metal Sendikası’nın bu desteğini daima hissettiklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki dayanışma ve kardeşlik ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu’nu KKTC’de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sendikamızın emek mücadelesine verdiği katkılardan dolayı da teşekkür etti.

Genel Başkan Uysal Altundağ ise KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluk ve memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çok güçlü bir kardeşlik bağının mevcut olduğunu söyledi.Bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirdiğini ifade etti. Haklı Kıbrıs davasında Türk Metal Sendikası olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.