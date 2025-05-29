Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), tüm tepkilere, öğretmenlerin, öğrencilerin ve eğitim bileşenlerinin karşı duruşuna rağmen Resmi Gazete’de yayımlanan “Sınav Tüzüğü Değişikliği”ni kabul etmediğini kaydetti.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tüzük kararını; “demokratik süreçlerin, istişarenin ve kamuoyunun iradesinin UBP-DP-YDP hükümeti tarafından bir kez daha yok sayılmasıdır.” ifadeleriyle değerlendirdi.

KTÖS olarak söz konusu Tüzüğü; “yalnızca bir yönetmelik değişikliği olarak değil, eğitim sistemini dönüştürmeye yönelik ideolojik bir müdahalenin aracı” olarak gördüklerini ifade eden Kaçmaz, şöyle devam etti:

“Milli Eğitim Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bu konuda gizli bir ajandayı adım adım uyguladığı çok açıktır. Bu Tüzükle hedeflenen yalnızca bir sınav yapısının değişimi değildir. Asıl hedef; Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihsel rolünü ve güvenceli modelini ortadan kaldırmak, ilköğretimdeki kamusal öğretmen yetiştirme geleneğinden uzaklaşmaktır.

Devlet eliyle seçilen ve yetiştirilen öğretmen adayları, sınav adı altında sürekli değişen kriterlere mahkum edilmekte, akademik liyakat ve pedagojik nitelik yerini keyfi dayatmalara bırakmaktadır. Eğitim Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu, her yıl sınav sistemini değiştirerek, oturum sayısını artırarak kamu kaynaklarını israf etmektedir.

Bu tüzüğün yayınlanması, eğitimin niteliğini artırma değil, kurumsal yapıların altını oyma hamlesidir. Eğitim Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu, kamusal fayda yerine kendi ideolojik gündemini esas almakta, kurumsal teamülleri çiğneyerek öğretmenliğin kamu yararına yürütülen bir meslek değil, merkezi otoritenin kontrolünde bir memuriyet haline dönüşmesini hedeflemektedir.

KTÖS olarak bu Tüzüğü ve arkasındaki anlayışı kabul etmiyoruz. Eğitim sistemimizi hedef alan ve genç öğretmen adaylarını umutsuzluğa iten bu karara karşı sendikal mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.”