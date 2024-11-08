Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni tamamlandı.

KTÖS’den verilen bilgiye göre, iki gün süren şölene 23 Nisan, 9 Eylül, Dr. Suat Günsel Lefkoşa, Çağlayan, Gelibolu, NBC Lefkoşa, Yakın Doğu, Levent, Şht. Mehmet Eray ve Özgürlük İlkokullarından 17 kız ve erkek takımı katıldı.

“Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile düzenlenen Talat Akkor Basketbol Anı Şöleni’nde çocukların dayanışmasının artırılması, özgüven ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Öğrencilere madalya ve kupalar, merhum Talat Akkor’un eşi, kızı, etkinliğe katkıda bulunan Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından verdi.