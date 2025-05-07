Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), her yıl olduğu gibi, artan hava sıcaklıklardan dolayı okullardaki öğleden sonraki etkinlikler sonlandırılmadığı gerekçesiyle yarın saat 14.00'de Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yapacağını açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “Son 51 yıl her mayıs ayında artan sıcaklıklar ve okulların altyapı eksiklikleri nedeniyle öğleden sonra etkinlikleri sonlandırılırken, bu yıl Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu sendikalara düşmanca yaklaşımını çocukları cezalandırma noktasına taşımıştır.” ifadesini kullandı.

Sıcak havanın özellikle açık alan etkinliklerinde çocukların sağlığını tehdit ettiğini belirten Maviş, pedagojik kaygılarla yıllardır sürdürülen bu uygulamanın göz ardı edilmesinin bilimsel ve insani olmadığını savundu.



Açıklamada, “Sendikalara gözdağı vermek adına pedagojik gerekleri hiçe sayan bu karar, eğitimin niteliğini ve öğrencilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Eğitim Bakanlığı’nın intikamcı tavrı kabul edilemez.” denildi.