Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, sendikanın örgütlü olduğu okul, kurum ve kuruluşlarda yarın grev yapacaklarını açıkladı.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada yarın 8.00-12.40 arasında grev yapacaklarını, saat 17.00’de sendikada buluşup miting alanına yürüyeceklerini belirtti.

Maviş açıklamasında, “Karanlığa geçit yok. Grev ve eylemdeyiz. Çünkü geleceğimizi savunurken ödediğimiz bedel, çocuklarımıza bırakacağımız adil, eşit ve aydınlık yarınların en onurlu harcıdır” ifadelerini kullandı.

Adaletin, liyakatin ve nitelikli eğitimin egemen olduğu bir toplum için mücadele ettiklerini dile getiren Maviş, “Atatürk ilke ve devrimlerine bağlıyız. Bilimsel eğitimden, laik yaşamdan, kamusal hizmetlerden ve toplumsal eşitlikten asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Bu iradenin, karanlığı aydınlığa taşıyan en güçlü ışık olduğunu belirten Maviş, “Çocuklarımız, eğitimde fırsat eşitliği, liyakatli atamaların, demokratik yönetimin teminatı, bilimsel eğitim, laik toplum yapımız, Disiplin Tüzüğü’nün geri çekilmesi, toplumsal barış, adalet ve çağdaş bir gelecek için irademize ve Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkıyoruz” dedi.