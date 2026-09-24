Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki müzisyen, sanatçı ve sahne emekçilerinin haklarını savunmak amacıyla Kıbrıs Türk Sanatçılar Müzisyenler ve Sahne Emekçileri Sendikası (KTSAM-SEN) kuruldu.

Sendika Başkanı Sultan Durusular olurken, Yönetim Kurulu’nda; Genel Sekreter Ali Yücel, Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Akburak, Eğitim Sekreteri Bilgehan Okur, Sosyal İşler Sekreteri Cumali Bozpinar, Basın ve Yayın Sekreteri Fikret Kan ve Mali Sekreter Bertuğ Akkara yer aldı.

KTSAM-SEN Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, sendikanın amacının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren müzisyen, sanatçı ve sahne emekçilerinin sosyal, hukuki ve mesleki haklarını korumak ve sektörün kayıtlı, düzenli ve resmî bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamak olduğu ifade edildi.

Sektörde yaşanan kayıt dışılık, çalışma koşullarındaki belirsizlikler ve vergilendirme konusundaki sorunların çözümü için ilgili kurumlarla yapıcı çalışmalar yürütmenin hedeflendiği belirtilen açıklamada, “Kamuoyundan beklentimiz, konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan yapılan değerlendirmeler yerine, sektörün gerçek koşulları dikkate alınarak, yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmesidir.” denildi.

Açıklamada, sendikanın vergilendirme konusundaki misyonunun, sektördeki kayıt dışı kazançların haksız rekabeti tetiklemesi doğrultusunda ortaya çıkan adaletsiz iş koşullarının önüne geçilmesi ve sektörde bulunan çalışanların hakkını savunmak adına resmi kurumlarla iş birliği kurularak, sektörün adaletli ve taraflar arasında mağduriyeti minimize eden, sağlıklı ve güvenilir kazanç ortamı yaratılması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, KTSAM-SEN’in amacının, çatışma yaratmak değil; sanat emeğinin değer gördüğü, hakların ve sorumlulukların açık olduğu, kayıtlı ve sürdürülebilir bir sektör yapısının oluşturulmasına katkı sağlamak olduğu ifade edildi.