Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Anayasa’nın yargı sistemine ilişkin dört maddesinde değişiklik öngören süreci hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi ve yargı süreçlerinin etkinleştirilmesi açısından önemli ve gerekli bulduğunu belirterek, destek verdi.

KTSO tarafından yapılan açıklamada, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ tarafından kamuoyuyla paylaşılan Anayasa değişikliğinin yargının hızlı, etkin, erişilebilir ve öngörülebilir şekilde işlemesi; ekonomik hayatın sağlıklı işlemesi, yatırım ortamının güçlenmesi ve üretim süreçlerinin güven içinde sürdürülebilmesi açısından da hayati öneme sahip olduğu kaydedildi.

Uzayan dava süreçleri, belirsizlikler ve yargısal tıkanıklıkların sanayi, ticaret ve yatırım kararlarını doğrudan etkilediğinin belirtildiği açıklamada, “Bu çerçevede; Anayasa değişikliğinin yalnızca yargı odaklı olması, siyasi gündemlerden ve seçim süreçlerinden bağımsız, ayrı bir halk oylamasıyla ele alınmasının öngörülmesi ve değişiklik paketinin sınırlı, sade ve topluma açık şekilde anlatılabilir nitelikte hazırlanması, Odamız tarafından doğru ve sorumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.” denildi.

Özellikle üç dereceli yargı sistemine geçişin üst mahkemelerdeki iş yükünün dengelenmesi ve karar süreçlerinin hızlandırılması açısından olumlu bir adım olarak değerlendirildiği açıklamada, yargıç sayılarının, artan nüfus ve dava yükü dikkate alınarak güncellenmesine yönelik öngörülerin de sistemin sürdürülebilirliği bakımından önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası, hukukun üstünlüğünü, kurumsal istikrarı ve ekonomik güveni güçlendirecek her türlü yapısal reformun yanında olmaya devam edecektir. Bu kapsamda, yargının daha etkin işlemesini hedefleyen ve toplumsal mutabakatla hayata geçirilmesi amaçlanan Anayasa değişikliği sürecine destek verdiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.