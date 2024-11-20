Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), “üretimde yaşanan sıkıntılara duyarsızlaştığı” gerekçesiyle hükümeti protesto için bugün eylem yaptı.

Eylem, çok zor koşullar altında ayakta durmakta zorlanan sanayicilerin ve her geçen gün kapanma hızı artan esnaf ve zanaatkârların sesini duyurmak adına “Nesli Tükeniyor!” sloganı ile düzenlendi.

Eski Kıbrıs Türk Hava Yolları’ndan düdük çalarak Başbakanlık’a yürüyen eylemciler, “Tükenmek değil, üretmek istiyoruz.” şeklinde sloganlar attı.

Eylemciler, “Üreten bitmesin”, “Üreten batıyor, hükümet bakıyor”, “İşimize, mesleğimize, ülkemize sahip çıkıyoruz”, “Tükenmek değil, üretmek istiyoruz”, “Neslimiz tükenmesin” ve "Üreten bitmesin, çocuklarımız göç etmesin” ifadelerini içeren pankart ve dövizler de taşıdı.

Başbakanlık kavşağında eylem öncesinde bazı yerli üretim ürünleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Eylemde, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, birer konuşma yaptı.

- Kamacıoğlu

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, “Bugün Kıbrıs Türk üretimi ben olmaktan çıkıp, biz oldu. Bugün aslında bizim için en değerli şey, biz olmaktı. Hiçbir zaman sanayicinin evinden, fabrikasından çıkıp yollara dökülme diye bir niyeti olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Kendilerini yönetenlerden sanayicinin, üreticinin ve esnafın sorunlarına çözüm bulmasını istediklerini kaydeden Kamacıoğlu, dertlerine sahip çıkılmasını talep etti.

Kamacıoğlu, “Bizim derdimiz üretmek, üretim tesislerini kapatmamak, ayakta kalmaktır. Geldiğimiz noktada bu kadar sanayiciyi, üreticiyi ve esnafı burada görebiliyorsanız, ne kadar zor durumda olduğumuzu da çok daha iyi anlamanız gerekiyor.” diye konuştu.

Sanayicilerin sorunlarını, oda başkanı olduğu üç yılda her bakanlığa ve yönetime tek tek sunulduğunu belirten Kamacıoğlu, “İsteklerimiz uçuk istekler değildir. Sadece daha iyi üretmek, ayakta kalmak ve yaşamak için… Zenginleşmek için istemiyoruz, yaşamak için istiyoruz. Yanımızdaki insanlarımıza, çalışanlarımıza daha iyi imkanlar vermek için istiyoruz.” dedi.

“Üretim olmazsa; ülke, toprak, vatan, millet olmaz.” diyen Kamacıoğlu, üretime sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

- Ardıç

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç da, “Biz bu ülkede varız, var olacağız.” diyerek bugün bir kıvılcımın yakıldığını dile getirdi.

Haklarını aramaya geldiklerini ifade eden Ardıç, “Eğer bizi duymazlarsa en erken zamanda yine burada olacağız.” diye konuştu.

- Tulga

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın bugün meşaleyi yaktığını kaydetti.

Üretimin battığını belirten Tulga, “iki yakayı bir araya getirmenin” gittikçe zorlaştığını söyledi.

“Maaş artışı yaptık diyorlar, alım gücünden bahseden yok. Bir kilo patates 130 TL. Temel gıda, bu haldeyken, siz maaşı arttırsanız ne olur?” ifadelerini kullandı.

Bütün meselenin, herkesin ulaşabileceği kaliteli bir noktaya getirebilmek olduğunu vurgulayan Tulga, üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

“Kapıdan giremediğimizde bacadan gireceğiz. Diyalog devam edecek.” diyen Tulga, tükenmek değil üretmek istediklerini vurguladı.