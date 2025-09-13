Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından, dernek yönetim kurulu üyelerine yönelik, yeni sezonda maçlara akreditasyon yasağı konduğu gerekçesiyle eylem yaptı.

KTSYD’den yapılan açıklamaya göre, dün akşam oynanan Süper Kupa maçında dernek “Haber Alma Özgürlüğümüz Engellenemez” pankartı açtı.

“KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun, KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve 10 yönetim kurulu üyesine, yeni sezonda maçlara akreditasyon yasağı koyduğu” gerekçesiyle yapılan eyleme, Basın-Sen de destek verdi.

Dernek, spor yazarı ve foto muhabirlerine karşı uygulanan yasak kararının “keyfi” olduğunu savundu ve bu kararından dönmediği gerekçesiyle KTFF Başkanına tepki gösterdi.