Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında haftalardır süren gerginlikte yeni bir gelişme yaşandı. KTSYD, yaptığı yazılı açıklamayla yaşanan süreci detaylarıyla kamuoyuna aktardı ve KTFF’yi sert sözlerle eleştirdi. Gerginlik, 25 Haziran 2025’te KTFF Yönetim Kurulu’nun aldığı “Bu yıl KTSYD Kupası’nın oynanmaması” kararıyla başladı. Kararın ardından KTSYD, gerekçe talep etti ve açıklama gelene kadar KTFF ile ilişkileri askıya aldı.

Aynı akşam, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, bir televizyon programında gerekçeyi açıkladı: “KTSYD’nin düzenlediği Sporun Oscarları Ödül Töreni’ne davet edilmemek.”

KTSYD, 30 Haziran’da diyalog çağrısı yaptı ancak araya giren yöneticilerin yüz yüze görüşme çabaları sonuçsuz kaldı.

Gerginlik devam ederken KTFF, futbol müsabakalarına giriş akreditasyonlarının KTSYD yerine kendi yönetim kurulunca yapılacağını duyurdu. Bu karara tepki gösteren KTSYD, basın özgürlüğünün kısıtlandığını ve eleştirel gazetecilerin dışlanma tehlikesi olduğunu savundu.

Dernek, 13 Ağustos’ta aldığı kararla, spor yazarlarının haklarını savunmak için hukuki yollar dahil her türlü mücadeleyi başlatacağını ilan etti.

KTSYD, 37 yıldır düzenlenen KTSYD Kupası’nın “KTFF Başkanı’nın şahsi hırslarına kurban edildiğini” belirterek, alınan kararları kınadı ve “Basın özgürlüğü onurumuzdur” mesajı verdi.

KTSYD, diyalog çağrılarını sürdüreceklerini ancak mesleki haklar ve basın özgürlüğü konusunda geri adım atmayacaklarını vurguladı.