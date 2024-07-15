Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Yılın Başarılıları" ödül töreni yarın akşam yapılacak.

Dernekten verilen bilgiye göre, “Sporun Oscar Ödülleri” diye isimlendirilen ödüller saat 19.30’da KTSYD Genel Merkezi’nde yapılacak törenle dağıtılacak.

KTSYD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödüllerden “Şampiyon Melekler Özel Ödülü” bu yıl Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Cimnastik Takımı, Şht. Turgut Ortaokulu Atletizm Takımı ve Hala Sultan İlahiyat Koleji Hentbol takımlarına verilecek.

KTSYD Yönetim Kurulu, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü bu yıl Harika Kıral’a vermeyi kararlaştırdı. Harika Kıral, uzun yıllar birçok branşta sporculuk, antrenörlük, yöneticilik yaparak ülke sporuna büyük katkılar sağladı, sporcular yetiştirdi. Sporculuk hayatında rekorlar kıran Kıral, Kıbrıslı Türk olarak Avrupa arenasında piste çıkıp başarılı olan ilk sporculardandı. Birçok sporcunun yetişmesinde katkıları olan Kıral, hâlâ antrenörlük görevi ile ülke sporuna hizmet etmeye devam ediyor.

Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü ise ikinci kez üst üste Buse Savaşkan’a verilecek. Atletizm hayatını Türkiye’de sürdüren, yüksek atlama branşındaki elit atlet Buse Savaşkan, Türkiye ve Balkan şampiyonluklarından sonra bu yıl Olimpiyat Oyunlarında da mücadele etmeye hak kazandı. Savaşkan, Paris’te yapılacak 2024 Olimpiyatları’na bireysel olarak katılan ilk ve tek Kıbrıslı Türk sporcu oldu.

KTSYD Yönetimi Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’nü futbolda Göçmenköy teknik direktörü Nazım Aktunç’a verilmesini kararlaştırdı.

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’nün ise bu yıl futbolda Utku Hamamcıoğlu’na verilecek. KTSYD ödülleri kapsamında ilk kez bu ödüle layık görülen Hamamcıoğlu, 2023-24 sezonunda Süper Lig, Birinci Lig ve Kıbrıs Kupası olmak üzere 33 maçta görev yaptı.

KTSYD Omaç Başat Basın Teşvik Ödülü’nün de bu yıl BRTK çalışanı Necmi Usal’a verilmesi kararlaştırıldı.

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zekâ Özteknik adına verilen Özel Ödüllerin sahipleri de dernek yönetimi tarafından belirlendi. Buna göre Zekâ Özteknik özel ödüllerine Kemal Elektrikçi, Erdaş Uçaner, Berkem Korbay layık görüldü.