Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Sporun Vizyonu Eğitim Semineri İstanbul Point Otel’de gerçekleştirildi. KTSYD üyelerinin büyük ilgi gösterdiği seminerde çok anlamlı bir de karara onay verildi.

Seminerdeki oturumların ardından üyelere okunmak üzere ve karar alınıp açıklanması üzerine bir öneri metni sunuldu.

KTSYD eski başkanlarından Ogün Genç Kaçmaz’ın önerisinde 6 Şubat 2023 depreminde Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden şampiyon meleklerimiz için açılan davaya destek verildi.

Adıyaman’da 5 gün önce başlayan soruşturmada 5 kişi tutuklanırken, 11 kişi hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan yargılanıyordu ve KTSYD üyeleri; sorumluların olası kast ile yargılanması istedi. Yapılan öneri KTSYD üyelerine okundu ve olası kast ile yargılanması çağrısı oy birliği kararı ile ayakta alkışlandı.

KTSYD üyelerinin onayladığı öneri metni şöyle:

“Halkımıza derinden üzen Adıyaman’daki 6 Şubat depreminde şampiyon meleklerimizi kaybetmemiz sonrası yargılama süreci devam etmektedir.

İsias ortak davamız, İsias emsal dava olmalıdır, Mücadelemizle kalbimizin şampiyon meleklerle olduğu bu davanın takipçileri olarak İsias Hotel’de ihmali olanların olası kast ile yargılanarak adaletin yerini bulması, cezalarını çekmeleri adına mücadelemiz devam edecektir.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak bu dava sürecinde güçlü desteğimizin bulunduğunu üyelerimizin kararıyla alınmasını arz ederiz.”