Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), ülkede sineklerden bulaşan hastalıklarla mücadele edebilmek için Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı gibi kurumların önerdiği “entregre vektör mücadelesinin” yapılması gerektiğini kaydetti.

Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu mücadelede fiziksel, biyolojik, mikrobiyal ve en son çare de kimyasal yöntemin kullanıldığına dikkat çekilerek, “tartışmalı” ve “en son ihtiyaç duyulması gereken” kimyasal ilaçlar konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kimyasal ilaçların kullanım alanlarının ve kullanım zamanlarının netleştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Halk Sağlığı Komitesi’nin bu konuda toplantıları devam ederken, çok miktarda ilaç alım ihalesine çıkıldığına işaret edildi.

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığı, Komite ile iş birliğine devam etmeli, Komite’deki tüm üyelerin varacağı ortak karara saygı duymalı ve bu sonuç elde edilene kadar kısa dönemlik bir ihale ile acil ihtiyaç karşılanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Entegre mücadele kapsamında ilaç çeşitliliği sağlanacaksa, bu bilimin rehberliğinde, Halk Sağlığı Komitesi’nin konsensüs kararları neticesinde ve ekosistem üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirecek, halkın sağlığını önceleyen yöntemler ve hareket planı birlikte oluşturulması gerektiği kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yasal sorumluluk ve yükümlülüklerinden birinin halkın sağlığını korumak olduğu vurgulandı.