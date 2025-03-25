Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, koruyucu sağlığın merkeze alınması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 22 Mart’ta düzenlediği “Koruyucu Sağlıkla Geleceği İnşa Edelim: Sağlıklı Yarınlar İçin Bugün Harekete Geçelim! Paneli"nden çıkan önerilerle ilgili yazılı açıklama yaparak, halk sağlığının iyileştirilmesi için çözüm önerileri geliştirmeye ve bunları ilgili makamlarla paylaşmaya devam edeceğini bildirdi.

KTTB’nin açıklamasında, toplum sağlığının iyileştirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, birinci basamağın etkinleştirilmesi, çocuk sağlığına yönelik kapsamlı programların başlatılması ve çevre sağlığının korunması gibi konularda somut adımlara gerek olduğu, sağlıktaki mevcut yasaların ve sistemin güncellenmesi gerektiği belirtildi.

Sağlıkta daha geniş çaplı reformların hayata geçirilmesi, toplumun sağlıklı yaşam sürebilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği de ifade edilirken panelden çıkan öneriler şöyle paylaşıldı:

“Etkin ve sevk zinciri içeren, hastanın hekim seçme özgürlüğüne saygılı adrese dayalı birinci basamak hekimliği sistemi ivedi kurulmalı; sağlık sisteminin odağı, tedavi edici sağlık hizmetlerinden koruyucu sağlık hizmetlerine kaydırılmalı.

Kanser tarama programları tüm ülkeyi kapsayacak şekilde başlatılmalı, kalp damar hastalıkları için risk faktörleri taranmalı, halk sağlığı ve sağlıklı yaşam eğitimi verilmeli.

Çocuklar için aşı ve büyüme kayıtlarının olduğu merkezi bir veri tabanı oluşturulmalı, doğan çocuklar için ücretsiz metabolik-endokrin taramalar, işitme, görme testleri ve gelişimsel kalça displazisi taramaları yapılmalı.

Sağlık ocaklarında üreme sağlığı ve korunma yöntemleri ücretsiz ve erişilebilir olmalı, kadın sağlığına yönelik koruyucu hizmetler güçlendirilmeli.

Diş sağlığı hizmetlerinin kamu hastanelerinde ücretsiz sunulması sağlanmalı ve her ilçede uzman diş hekimlerinin görev alacağı ağız diş sağlığı merkezleri kurulmalı. Yaşlılara yönelik etkin bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için geriatri birimleri kurulmalı, yaşlıların sağlıklı yaşlanma süreçlerine yönelik programlar başlatılmalı. Ülkede yaygın, 65 yaş üstüne rutin demans taraması sağlık ocaklarında uygulanmalı, sağlık ocakları hastalara ulaşmalı. Ruh Sağlığı Yasası tüm paydaşlarla birlikte ivedi güncellenmeli. Çevre koruma önlemleri ivedi şekilde hayata geçirilmelidir.”