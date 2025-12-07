2024 yılı Gelir Vergisi’ni hem KKTC genelinde hemde konfeksiyon, tekstil ve ayakkabı sektöründe en fazla beyan eden KTTO Üyesi TAHİR TOPAL (TAHİR TOPAL SERENA BUTİK)’e Vergi Onur Ödülü takdim edildi.



Vergi Onur Ödülü’nü Tahir Topal (Serena Group) Direktörü Tahir Topal’a KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KTTO Başkanı Turgay Deniz takdim etti