İsrail güvenlik güçleri TRT Haber canlı yayınına müdahale etti. Muhabir bağlantısı sırasında canlı yayın cihazının kablolarını söken İsrail polisi, yayının kesilmesine sebep oldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün saldırıların gölgesinde 11. Cuma...

Mescid-i Aksa'da cuma namazını haftalardır engelleyen İsrail polisi, cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail güçleri bir kez daha basın mensuplarını hedef aldı.

İsrail güvenlik güçleri TRT Haber canlı yayınını engellemeye çalıştı. Canlı yayın cihazının kablosunu çeken İsrail polisi yayının kesilmesine neden oldu.