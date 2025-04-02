Kuir Kıbrıs Derneği, ara bölgede “Kapsayıcı Cinsel Eğitim: Okullarda Farkındalığı Teşvik Etmek ve Ayrımcılıkla Mücadele” konulu etkinlik düzenledi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alan etkinlikte, LGBTİ+’ların cinsel eğitim müfredatın kapsayıcı olmaması nedeniyle, izolasyon, zorbalık ve ayrımcılıklara maruz kaldığı kaydedildi. Kıbrıs’ın kuzeyinde cinsellik eğitiminin müfredatta yer almaması Kıbrıs’ın güneyinde ise dini otorite ve muhafazakâr aile yapısı dolayısı ile müfredatın kapsayıcı olmadığı ifade edildi. Hollanda ve İsveç’te, kapsayıcı cinsellik eğitiminin çocuklara erken yaşta verilmesi nedeniyle LGBTİ+’ların psikolojisine olumlu yönde yansıdığı anlatıldı. İskoçya’da verilen, çocukların yaşlarına uygun pedagojik formasyonda cinsellik eğitiminin Kıbrıs’ın tamamında zorunlu kılınmasının hem birey hem de toplum için faydalı olacağının da konuşulduğu kaydedildi.

Etkinlik, Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen ve LGBTİ+’lerin sivil haklarının korunması amacıyla geliştirilen Helis Projesi kapsamında düzenlendi. Proje, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı altında finanse ediliyor.