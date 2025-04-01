Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa ilçe Sekreteri Mehmet Erol Muvali, “Türkiye ile KKTC et tırnak gibidir. Asla birbirlerinden ayrılamazlar. Bu ebediyen bütünleşerek devam edecektir. Her alanda güçlenen Türkiye sayesinde başımız dik geziyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Muvali, Türkiye’nin mücadelesinin her safhasında KKTC’nin yanında olduğunu, yardım ve desteğini esirgemediğini belirterek, birkaç gündür ülke gündemini meşgul eden safsatalara kulak asılmaması ve iki devletli bir çözüm olması yönünde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Son zamanlarda TC Lefkoşa Büyüklçiliği binasının önünde düzenlenen eylemleri de kınayan Muvali, “Türkiye Cumhuriyeti Devletine kin ve nefret söylemlerinde herkes vazgeçmelidir.” dedi.