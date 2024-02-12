Kuir Kıbrıs Derneği, Gökkuşağı Projesi kapsamında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, “Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) eğitim ve sağlık haklarını güçlendirmeyi amaçlayan Gökkuşağı Projesi’nin hak savunuculuğu görüşmeleri” kapsamında iki sendikanın yöneticileri ile toplantılar yapıldı. Toplantılarda, projenin, gelecek adımlarını planlama ve strateji belirleme amacıyla kısa ve orta vadeli hedefler belirlendi.

Projenin ilk aşamalarında gerçekleştirilen öğretmenler ile psikolojik danışman ve rehberlerin tutumuyla ilgili yapılan araştırmalar ve okul müfredatındaki boşluk analizi sonuçlarının tartışıldığı toplantılarda, her iki meslek grubuna yönelik uzmanlar tarafından geliştirilen eğitim programlarının taslak içeriği hakkında bilgi paylaşıldı. Ayrıca, eğitim ve sağlık profesyonellerine yönelik sağlanacak finansal destek mekanizması konusunda sendikalardan geri bildirimler alındı.

“LGBTİ+’ların, eğitim alanlarında maruz bırakıldığı hak ihlallerini derinlemesine araştırmak, çözüm önerileri sunmak ve eşit haklara erişimlerini kolaylaştırmak için ayrımcılık karşıtı çalışma grubunun oluşturulması” hakkında sendikalar ile görüş alışverişinde de bulunuldu.

Kuir Kıbrıs Derneği, iki sendika ile yapılan toplantıların başarıyla tamamlandığını belirterek, güçlü iş birliklerinin, LGBTİ+ haklarının güçlendirilmesine olumlu katkılar sağlayacağını kaydetti.