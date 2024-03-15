Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) iş birliğinde "Okul Yöneticilerine Yönelik Kapsayıcı Okul Eğitimi" adlı etkinlik yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen Gökkuşağı Projesi bünyesinde organize edilen etkinlik, KTOEÖS konferans salonunda yer aldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, kapsayıcı okul yaratmaya yönelik okullarda yaşanan sorunlara çözüm bulma amacıyla çok kültürlü bir ortamda eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konularında farkındalık oluşturma ve kapsayıcı bir okul ortamı oluşturma stratejileri ele alındı.

Katılımcıların kapsayıcı okul yaratma konusunda daha etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak bilgi ve beceriler kazanmayı hedefleyen eğitim, okullarda müdür ve müdür yardımcılığı görevi yapan kişilerin aktif katılımı ile gerçekleşti.

Etkinlik, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in ve Uzman Yasemin Taneri’nin açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantının ilk bölümünde, Prof. Dr. Ahmet Güneyli'nin kapsayıcı eğitim ve okul kavramlarını ve çok kültürlülüğü ele aldığı konular tartışıldı. Prof. Güneyli’nin sunumunun ardından, Uzman Taneri, okul ortamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ haklarına odaklanarak bu konuların kapsayıcı bir okul yaratmadaki önemine değindi. Ardından, Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, önyargı ve ayrımcılık kavramlarını, bunların sonuçlarını, ülkedeki mevcut durumu ve tutumları ele alan bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitimin son bölümünde ise, her üç uzmanın da katkılarıyla, kapsayıcı okul yaratmaya yönelik neler yapabileceği üzerine bir tartışma oturumu ve ardından ve soru-cevap bölümüne geçildi. Etkinlik, okul müdürleri ve müdür yardımcılarına sertifikaların verilmesi ile son buldu.