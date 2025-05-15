Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğindeki IV. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’na katıldı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Zaimağaoğlu’na, Kültür Dairesi’ne bağlı Girne Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rukiye Kaymak ve Kütüphane Personeli Raziye Tilkioğlu eşlik etti.

KKTC’nin yanı sıra Bulgaristan ile Azerbaycan’dan temsilcilerin katıldığı çalıştayda, farklı engellere sahip kullanıcılar için geliştirilen kütüphane hizmetleri, teknolojiler ve uygulamalar hakkında bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu etkinliğin açılışındaki kısa konuşmasında, Kültür Dairesi uhdesindeki Milli Kütüphane ve Halk Kütüphaneleri hakkında bilgi verdi.

Zaimağaoğlu, 2025 yılından itibaren “Kütüphanelerin İçinde Yaşam, Yaşamın İçinde Kütüphaneler” yaklaşımıyla kütüphaneleri yaşamın içinde konumlandırma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı.

Bölge kütüphanelerinde sanatı ve sanatçıyı konuk eden etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Zaimağaoğlu, zamanı ve mekanı değerli ve yerinde kullanarak, halkla iç içe kütüphaneler yarattıklarını kaydetti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu etkinlik sonrasındaki değerlendirmesinde ise, çalıştay süresince yaptıkları temaslarda, Kültür Dairesi’nin kütüphaneler alanında yürüttüğü faaliyetler ve verdiği hizmetler açısından bir kez daha gururlandıklarını belirtti.

Zaimağaoğlu, özellikle Girne Halk Kütüphanesi’nin yakın zamanda tamamlanacak prosedürlerin ardından Erişilebilir Kütüphane unvanını almaya aday olacağını kaydetti.